Кто получает пенсию за выслугу лет

Такую пенсию получают люди, работавшие на работах, которая со временем приводит к профессиональной нетрудоспособности. При таких условиях человек может пойти на законный отдых несмотря на возраст, но при наличии необходимого стажа.

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Пенсию за выслугу года получают:

артисты – от 20 до 35 лет;

работники авиации и лётно-испытательного состава – у мужчин от 25 лет на 01.04.2015 до 26 лет 6 месяцев на 11.10.2017, у женщин – от 20 лет на 01.04.2015 до 21 года 6 месяцев на 11.10.2017;

работники образования, здравоохранения и социального обеспечения – от 25 лет на 01.04.2015 г. до 26 лет 6 месяцев на 11.10.2017;

спортсмены – не менее 25 лет, в том числе пребывания в составе сборных команд Украины не менее 6 лет после достижения возраста от 50/55 лет мужчинами, от 45/50 – женщинами и при наличии соответствующего общего стажа, в том числе стажа работы по профессии /должностью;

диспетчеры, осуществляющие управление воздушным движением; инженерно-технический состав гражданской авиации;

бортпроводники;

работники железнодорожного транспорта и метрополитена;

работники, занятые на полевых геологоразведочных работах;

работники заняты на лесозаготовках и лесосплаве;

механизаторы;

плавсостав морского, речного флота и флота рыбной промышленности.

Пенсия за выслугу лет для военных

Военные тоже выходят на пенсию по выслуге лет, для этого есть следующие условия:

независимо от возраста, если в день увольнения они имеют не менее 25 календарных лет выслуги;

в случае достижения на день увольнения со службы 45-летнего возраста и при наличии страхового стажа 25 лет и старше, из которых не менее 12 календарных лет и 6 месяцев составляет служба.

Напомним! Украинцы, не работающие на таких профессиях, выходят на пенсию в установленный возраст – 60, 63 или 65 лет.