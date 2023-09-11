Кто получает пенсию за выслугу лет
Такую пенсию получают люди, работавшие на работах, которая со временем приводит к профессиональной нетрудоспособности. При таких условиях человек может пойти на законный отдых несмотря на возраст, но при наличии необходимого стажа.
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Пенсию за выслугу года получают:
- артисты – от 20 до 35 лет;
- работники авиации и лётно-испытательного состава – у мужчин от 25 лет на 01.04.2015 до 26 лет 6 месяцев на 11.10.2017, у женщин – от 20 лет на 01.04.2015 до 21 года 6 месяцев на 11.10.2017;
- работники образования, здравоохранения и социального обеспечения – от 25 лет на 01.04.2015 г. до 26 лет 6 месяцев на 11.10.2017;
- спортсмены – не менее 25 лет, в том числе пребывания в составе сборных команд Украины не менее 6 лет после достижения возраста от 50/55 лет мужчинами, от 45/50 – женщинами и при наличии соответствующего общего стажа, в том числе стажа работы по профессии /должностью;
- диспетчеры, осуществляющие управление воздушным движением; инженерно-технический состав гражданской авиации;
- бортпроводники;
- работники железнодорожного транспорта и метрополитена;
- работники, занятые на полевых геологоразведочных работах;
- работники заняты на лесозаготовках и лесосплаве;
- механизаторы;
- плавсостав морского, речного флота и флота рыбной промышленности.
Пенсия за выслугу лет для военных
Военные тоже выходят на пенсию по выслуге лет, для этого есть следующие условия:
- независимо от возраста, если в день увольнения они имеют не менее 25 календарных лет выслуги;
- в случае достижения на день увольнения со службы 45-летнего возраста и при наличии страхового стажа 25 лет и старше, из которых не менее 12 календарных лет и 6 месяцев составляет служба.