Почему могут отменить пенсию

В одном из законопроектов предлагается ввести новую причину отмены пенсий. Речь идет о тех, кто не снимает пенсии с банковских карт.

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Согласно документу, если его примут в правительстве, банки должны сообщать о пенсионных счетах, с которыми не снимали и не тратили средства 6 месяцев, а именно на покупки, оплату коммунальных услуг, пополнение мобильного счета и т.п.

Как вернуть пенсию в таком случае

Банк должен сообщить пенсионеру о том, что если он или она не потратит средства с пенсионной карты, то их передадут в Пенсионный фонд. Это делается за 14 дней до конца срока.

Если со стороны пенсионера никаких действий не предпринято, то через две недели Фонд снимет всю сумму, выплаченную на счет в течение 6 месяцев.

Вернуть средства можно пройдя идентификацию,

А в Кабмине объяснили, что таким образом деньги перестанут начислять тем пенсионерам, которые погибли на оккупированных территориях и тем, кто считается пропавшим без вести.

Для чего каждый год проходить идентификацию

Пенсионеры должны проходить ежегодную идентификацию для получения пенсии. Это можно сделать как онлайн, так и офлайн непосредственно в Сбербанке. Срок физической идентификации продлится до конца января 2024 года.

Обратите внимание! ВПЛ могут не проходить эту процедуру из-за того, что им проверяют каждые 6 месяцев право на выплаты.

Но внутренние переселенцы, состоящие на учете до 24 февраля 2022 года, имеют возможность пройти физическую идентификацию до 31 декабря 2023 года.