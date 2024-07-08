Зміни у 2024 році: які пенсії мають українці зараз

Цьогоріч пенсії більшості громадян зросли. Змінилось і співвідношення видів пенсійних виплат, які надаються українцям.

Яку пенсію отримує найбільше українців

Зараз в Україні близько 10,2 мільйона пенсіонерів. Більша частина з них отримує свої виплати на банківський рахунок, однак, є і ті, хто користується послугами Укрпошти.

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Цьогоріч зросла кількість осіб, які отримують пенсію по інвалідності та через втрату годувальника. Проте, найбільша кількість пенсіонерів усе ж має виплати за віком.

Які пенсії надають українцям

Станом на 1 квітня, найбільші пенсійні виплати – більш як 10 тисяч гривень мають 12,06% осіб. У інших пенсіонерів пенсі такі:

найбільше пенсіонерів – 26,84% отримують пенсію до 3 000 гривень;

17,27% – від 3 001 до 4 000 гривень;

18,61% – від 4 001 до 5 000 гривень;

25,22% – від 5 001 до 10 000 гривень.

Максимальна пенсія в Україні зараз – 23 610 гривень.