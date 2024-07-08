Какую пенсию получает больше всего украинцев

Сейчас в Украине около 10,2 миллиона пенсионеров. Большая часть из них получает свои выплаты на банковский счет, однако, есть и те, кто пользуется услугами Укрпочты.

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В этом году возросло количество лиц, которые получают пенсию по инвалидности и по потере кормильца. Однако, наибольшее количество пенсионеров все же имеет выплаты по возрасту.

Какие пенсии предоставляют украинцам

По состоянию на 1 апреля, самые большие пенсионные выплаты – более 10 тысяч гривен имеют 12,06% лиц. У остальных пенсионеров пенсии такие:

больше всего пенсионеров – 26,84% получают пенсию до 3 000 гривен;

17,27% – от 3 001 до 4 000 гривен;

18,61% – от 4 001 до 5 000 гривен;

25,22% – от 5 001 до 10 000 гривен.

Обратите внимание! Максимальная пенсия в Украине сейчас – 23 610 гривен.