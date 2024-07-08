Страховой стаж в 2025 году

До 2028 года в Украине будут увеличиваться требования к страховому стажу ровно на год ежегодно. Это касается выхода на пенсию в 60 или 63-летнем возрасте.

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Поэтому, чтобы уйти на пенсию в 2025 году в 60 лет нужно будет минимум 32 года стажа. Для выхода на законный отдых в 63 года – 22 года стажа.

Напомним! Требования для выхода на пенсию в 65 лет остаются неизменными – 15 лет стажа.

Как будут меняться требования к стажу для 60 лет

в 2025 году – не менее 32 лет;

в 2026 году – не менее 33 лет;

в 2027 году – не менее 34 лет;

с 1 января 2028 года – не менее 35 лет.

Требования к стажу для 63 лет