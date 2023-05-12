Солідна доплата до пенсії: хто на неї може розраховувати в червні

Деякі українці у червні отримають досить велику надбавку до пенсії. Проте це стосується лише певної категорії населення, якій затримали доплати.

Хто отримає велику надбавку до пенсії в червні

Йдеться про тих пенсіонерів, яким перерахували пенсію у квітні, але доплати заплатять лише у червні одразу за три місяці. Так сталося через запізнення надходжень даних до ПФУ.

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У квітні виплат перерахували пенсіонерам, які продовжують працювати, мають не менше 35 років стажу та мали виплати у розмірі щонайменше 7 000 гривень. Їм доплатять 1 200 гривень до пенсії, тобто чим вища пенсія, тим більша надбавка.

Нагадаємо! У березні 2023 року відбувся масштабний перерахунок пенсій для 10 мільйонів українців.

Також перерахунок торкнувся таких пенсіонерів:

тих, хто продовжив працювати після пенсійного віку і мав 24 місяці стажу станом на 1 березня;

тих, кому пенсію не перераховували два роки.

Щоб дізнатися свій розмір підвищення, потрібно збільшений на два роки стаж у роках, помножити на 1% і розрахунковий розмір зарплати. Останній визначається відношенням власної зарплати до середньої.

Скільки ПФУ заплатив українцям у травні 2023 року

Пенсійний фонд розпочав виплату грошей для українців. Станом на 10 травня витрати виглядають так:

21,8 мільярда гривень – на пенсійні виплати;

2,3 мільярда гривень – на житлові субсидії та пільги;

1476,4 мільйона гривень – на страхові виплати (з них 469,6 мільйона гривень на лікарняні).

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