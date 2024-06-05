Пенсії держслужбовців: чому вона відрізняється

Пенсії держслужбовців можуть перевищувати звичайні виплати у рази. Все це пов'язано з абсолютно іншим алгоритмом обрахунку пенсійних виплат.

Пенсія для держслужбовців

Пенсія держслужбовця раніше становила 90% від колишньої зарплати посадовця. Проте нині ця частка опустилася до 60% і з часом може впасти ще більше.

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Сергій Коробкін Експерт з питань пенсійного забезпечення Для прикладу, звичайні пенсії за віком призначаються так – скільки в людини стажу, такий відсоток від зарплати. Тобто, якщо у вас 30 років загального стажу, то пенсія становитиме 30% від вашої зарплати.

Пенсії звичайних українців розраховуються з урахуванням не лише зарплати, а й набутого стажу.

Відповідно, щоб звичайний пенсіонер отримував свої виплати у розмірі 60% від колишньої зарплати, йому б довелося працювати 60 років на високооплачуваній посаді.

Скільки отримують українці зараз

Станом на 1 квітня, в середньому українці отримують:

26,84% осіб отримують пенсію менш як 3 000 гривень;

17,27% – від 3 001 до 4 000 гривень;

18,61% – від 4 001 до 5 000 гривень;

25,22% – від 5 001 до 10 000 гривень.

12,06% – від 10 000 гривень.

Після останньої індексації пенсій у 2024 році, виплати деяких громадян зросли на 1 500 гривень.