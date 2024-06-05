Пенсії держслужбовців: чому вона відрізняється
5 червня 2024, 14:01Читать новость на русском
Джерело:Факти
Пенсії держслужбовців можуть перевищувати звичайні виплати у рази. Все це пов'язано з абсолютно іншим алгоритмом обрахунку пенсійних виплат.
Пенсія для держслужбовців
Пенсія держслужбовця раніше становила 90% від колишньої зарплати посадовця. Проте нині ця частка опустилася до 60% і з часом може впасти ще більше.
Читайте також Скільки треба накопичити стажу, щоб вийти на пенсію цього рокуЗверніть увагу! Пенсії звичайних українців розраховуються з урахуванням не лише зарплати, а й набутого стажу.
Для прикладу, звичайні пенсії за віком призначаються так – скільки в людини стажу, такий відсоток від зарплати. Тобто, якщо у вас 30 років загального стажу, то пенсія становитиме 30% від вашої зарплати.
Відповідно, щоб звичайний пенсіонер отримував свої виплати у розмірі 60% від колишньої зарплати, йому б довелося працювати 60 років на високооплачуваній посаді.
Скільки отримують українці зараз
Станом на 1 квітня, в середньому українці отримують:
- 26,84% осіб отримують пенсію менш як 3 000 гривень;
- 17,27% – від 3 001 до 4 000 гривень;
- 18,61% – від 4 001 до 5 000 гривень;
- 25,22% – від 5 001 до 10 000 гривень.
- 12,06% – від 10 000 гривень.