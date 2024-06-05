Пенсия для госслужащих
Пенсия госслужащего ранее составляла 90% от прежней зарплаты чиновника. Однако сейчас эта доля опустилась до 60% и со временем может упасть еще больше.
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Для примера, обычные пенсии по возрасту назначаются так – сколько у человека стажа, такой процент от зарплаты. То есть, если у вас 30 лет общего стажа, то пенсия составит 30% от вашей зарплаты.
Соответственно, чтобы обычный пенсионер получал свои выплаты в размере 60% от прежней зарплаты, ему бы пришлось работать 60 лет на высокооплачиваемой должности.
Сколько получают украинцы сейчас
По состоянию на 1 апреля, в среднем украинцы получают:
- 26,84% лиц получают пенсию менее 3 000 гривен;
- 17,27% – от 3 001 до 4 000 гривен;
- 18,61% – от 4 001 до 5 000 гривен;
- 25,22% – от 5 001 до 10 000 гривен.
- 12,06% – от 10 000 гривен.