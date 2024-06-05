Когда и в каком возрасте можно уйти на пенсию

Сейчас для украинцев меняются требования к страховому стажу меняются требования к страховому стажу, то есть ежегодно добавляется плюс один год, который нужно накопить. Это продлится до 2028 года, пока необходимый размер стажа составит аж 35 лет. Эти обновления будут касаться тех, кто планирует выходить на пенсию в 60 и 63 года.

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Сейчас в 2024 году, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, необходимо иметь 31 год стажа. В то же время граждане, которые приобрели 21 год страхового стажа, имеют право выйти на заслуженный отдых в 63 года, а 65-летним лицам достаточно иметь 15 лет стажа, чтобы уйти на пенсию.

Заметьте! Для тех, кто желает выйти на пенсию в 65 лет – условия не изменятся.

Как будут меняться требования к страховому стажу

Для выхода на пенсию в 60 лет:

в 2025 году – нужно будет минимум 32 года,

в 2026 году – не менее 33 лет,

в 2027 году – требования возрастут до 34 лет,

в 2028 году – стаж должен составлять уже 35 лет.

Чтобы получить пенсию в 63 года:

в 2025 году – нужно приобрести от 22 до 32 лет страхового стажа,

в 2026 году – требования составят от 23 до 33 лет,

в 2027 году – нужно будет от 24 до 34 лет,

в 2028 году – стаж должен составлять от 25 до 35 лет.

Какие актуальные размеры пенсионных выплат в Украине

Средний размер пенсии в Украине сейчас составляет 5743,27 гривны. В то же время минимальная пенсия в Украине составляет 2 361 гривну для пенсионеров без необходимого страхового стажа и 2725 гривен для пенсионеров, которые достигли 65-летнего возраста и не успели приобрести достаточный страховой стаж.

Важно! Максимальная пенсионная выплата в Украине составляет 23 610 гривен.