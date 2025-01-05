Які документи потрібні УБД для оформлення пенсійних виплат

5 січня 2025, 11:30
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Автор: Валерія Моргун

В Україні учасники бойових дій мають право на виплати від держави. Для отримання подібних пенсій військовим слід надати певні документи.

Які документи потрібні УБД для оформленні пенсій

З ними потрібно звернутися до Пенсійного фонду, пише 24 канал з посиланням на ПФУ.

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Для оформлення пенсійної виплати учаснику бойових необхідно підготувати такі документи:

  • паспорт громадянина України;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • військовий квиток;
  • трудову книжку або інші документи, що підтверджують страховий стаж;
  • довідку про нараховані суми грошового забезпечення та про сплачені страхові внески (з липня 2000-го по грудень 2016 року включно), якщо ці дані про період служби відсутні в Реєстрі застрахованих осіб;
  • посвідчення учасника бойових дій;
  • довідки про безпосередню участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України;
  • фотографію для виготовлення пенсійного посвідчення.

Зауважте! Подати заяву та документи можна через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України або особисто до будь-якого сервісного центру.