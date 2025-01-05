Які документи потрібні УБД для оформлення пенсійних виплат
5 січня 2025, 11:30Читать новость на русском
В Україні учасники бойових дій мають право на виплати від держави. Для отримання подібних пенсій військовим слід надати певні документи.
Які документи потрібні УБД для оформленні пенсій
З ними потрібно звернутися до Пенсійного фонду, пише 24 канал з посиланням на ПФУ.
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Для оформлення пенсійної виплати учаснику бойових необхідно підготувати такі документи:
- паспорт громадянина України;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- військовий квиток;
- трудову книжку або інші документи, що підтверджують страховий стаж;
- довідку про нараховані суми грошового забезпечення та про сплачені страхові внески (з липня 2000-го по грудень 2016 року включно), якщо ці дані про період служби відсутні в Реєстрі застрахованих осіб;
- посвідчення учасника бойових дій;
- довідки про безпосередню участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України;
- фотографію для виготовлення пенсійного посвідчення.
Зауважте! Подати заяву та документи можна через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України або особисто до будь-якого сервісного центру.