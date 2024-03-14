Пенсії ветеранів: чому підвищень може не бути

Раніше пенсія ветеранів була прив'язана до прожиткового мінімуму. Уряд прийняв рішення про зміну цієї ситуації.

Що сталося з виплатами ветеранів

Раніше пенсійні виплати ветеранів війни були прямо пов'язані з прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність. Відповідно до нового рішення уряду, тепер ці пенсії нараховуються в окремому порядку.

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Співвідношення пенсій та прожиткового мінімуму було таким:

особи, що отримали інвалідність І групи, внаслідок військових дій – 650% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

особи з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи – 525%;

III групи – 360%;

учасники бойових дій та постраждалі під час Революції Гідності – 210%.

Які зараз гарантовані виплати ветеранів

Після впровадження змін, підвищення прожиткового мінімуму не впливатиме на розмір пенсії ветеранів.

Після зростання прожиткового мінімуму до 2 361 гривні змінились і гарантовані пенсії ветеранів. Зараз ці виплати такі: