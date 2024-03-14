Пенсії ветеранів: чому підвищень може не бути
14 березня 2024, 15:44Читать новость на русском
Джерело:Кабмін
Раніше пенсія ветеранів була прив'язана до прожиткового мінімуму. Уряд прийняв рішення про зміну цієї ситуації.
Що сталося з виплатами ветеранів
Раніше пенсійні виплати ветеранів війни були прямо пов'язані з прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність. Відповідно до нового рішення уряду, тепер ці пенсії нараховуються в окремому порядку.
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Співвідношення пенсій та прожиткового мінімуму було таким:
- особи, що отримали інвалідність І групи, внаслідок військових дій – 650% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
- особи з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи – 525%;
- III групи – 360%;
- учасники бойових дій та постраждалі під час Революції Гідності – 210%.
Які зараз гарантовані виплати ветеранів
Після зростання прожиткового мінімуму до 2 361 гривні змінились і гарантовані пенсії ветеранів. Зараз ці виплати такі:
- особи з інвалідністю І групи отримують 15 347 гривень, їхня пенсія збільшилась на 1 742,5 гривні;
- ІІ групи – 12 396 гривень – 1 407,75 гривні;
- ІІІ групи – 8 500 гривень – 965,20 гривень;
- у учасників бойових дій та постраждалих внаслідок Революції Гідності – 4 958 гривень – 562,70 гривень.