Что случилось с выплатами ветеранов

Ранее пенсионные выплаты ветеранов войны были прямо связаны с прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность. Согласно новому решению правительства, теперь эти пенсии начисляются в отдельном порядке.

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Соотношение пенсий и прожиточного минимума было таким:

лица, получившие инвалидность I группы, в результате военных действий – 650% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;

лица с инвалидностью вследствие войны II группы – 525%;

III группы – 360%;

участники боевых действий и пострадавшие во время Революции Достоинства – 210%.

После внедрения изменений, повышение прожиточного минимума не будет влиять на размер пенсии ветеранов.

Какие сейчас гарантированные выплаты ветеранов

После роста прожиточного минимума до 2 361 гривны изменились и гарантированные пенсии ветеранов. Сейчас эти выплаты следующие: