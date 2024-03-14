Что случилось с выплатами ветеранов
Ранее пенсионные выплаты ветеранов войны были прямо связаны с прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность. Согласно новому решению правительства, теперь эти пенсии начисляются в отдельном порядке.
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Соотношение пенсий и прожиточного минимума было таким:
- лица, получившие инвалидность I группы, в результате военных действий – 650% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;
- лица с инвалидностью вследствие войны II группы – 525%;
- III группы – 360%;
- участники боевых действий и пострадавшие во время Революции Достоинства – 210%.
Какие сейчас гарантированные выплаты ветеранов
После роста прожиточного минимума до 2 361 гривны изменились и гарантированные пенсии ветеранов. Сейчас эти выплаты следующие:
- лица с инвалидностью I группы получают 15 347 гривен, их пенсия увеличилась на 1 742,5 гривны;
- II группы – 12 396 гривен – 1 407,75 гривны;
- III группы – 8 500 гривен – 965,20 гривны;
- у участников боевых действий и пострадавших в результате Революции Достоинства – 4 958 гривен – 562,70 гривны.