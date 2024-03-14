Что случилось с выплатами ветеранов

Ранее пенсионные выплаты ветеранов войны были прямо связаны с прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность. Согласно новому решению правительства, теперь эти пенсии начисляются в отдельном порядке.

Читайте также Угроза российского вторжения: о чем сообщает Европейский инвестбанк

Соотношение пенсий и прожиточного минимума было таким:

  • лица, получившие инвалидность I группы, в результате военных действий – 650% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;
  • лица с инвалидностью вследствие войны II группы – 525%;
  • III группы – 360%;
  • участники боевых действий и пострадавшие во время Революции Достоинства – 210%.

Какие сейчас гарантированные выплаты ветеранов

После роста прожиточного минимума до 2 361 гривны изменились и гарантированные пенсии ветеранов. Сейчас эти выплаты следующие:

  • лица с инвалидностью I группы получают 15 347 гривен, их пенсия увеличилась на 1 742,5 гривны;
  • II группы – 12 396 гривен – 1 407,75 гривны;
  • III группы – 8 500 гривен – 965,20 гривны;
  • у участников боевых действий и пострадавших в результате Революции Достоинства – 4 958 гривен – 562,70 гривны.