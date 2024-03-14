Как Европа готовится к войне

Агрессивные действия со стороны россиян стимулируют Европу к усилению военного сектора. В частности рассматривается возможность инвестирования военных компаний, производящих оборонную продукцию.

Читайте также Чтобы истощить Россию: какой размер финансирования предложила Эстония для Украины

Надя Кальвино Президент Европейского инвестиционного банка Мы готовы сделать больше, чтобы сделать свой вклад в совместные проекты, которые стимулируют европейскую промышленность и усиливают защиту и сдерживание Европы.

После вторжения России в Украину среди стран ЕС утвердилось мнение о необходимости в увеличении обороноспособности. Европейские государства признают, что в течение многих лет финансирование военной отрасли было недостаточным.

Уже в марте в ЕС планируют потратить 1,5 миллиарда евро на усиление обороны. Однако, это только начало. Глава промышленности ЕС Тьерри Брето подчеркивает необходимость инвестирования 100 миллиардов евро в эту отрасль.

Что это означает для ЕИБ

Новая политика ЕС корректирует пути инвестирования ЕИБ. Сейчас Европейский инвестбанк должен как минимум расширить определение товаров, которые имеют двойное назначение. То есть тех, что используются как в гражданской, так и военной сфере.

При этом, ЕИБ не финансирует изготовление оружия и боеприпасов. По состоянию на теперь, такая возможность даже не рассматривается представителями банка. А вот мировые лидеры имеют другую позицию. В частности, правительства Финляндии и Литвы настаивают, что ЕИБ должен рассмотреть финансирование производства оружия.