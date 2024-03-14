Сколько надо денег, чтобы истощить Россию

По словам постоянного секретаря министерства обороны Эстонии Кусти Сальма, если бы страны коалиции "Рамштайн" тратили бы 0,25% от своего ВВП на помощь Украине ежегодно, то как раз получилось бы около 120 миллиардов евро.

Читайте также: Найдутся ли деньги для Украины: страны, которые продолжают больше всего помогать

Также, согласно Сальму, эта сумма не учитывает собственных расходов Украины, помощи Запада в подготовке украинских военных, гуманитарной помощи и других аспектов. Эти средства можно получить через заимствования на финансовых рынках ЕС.

С этими деньгами к 2025 году Украина дойдет до точки, когда она сможет истощить Россию,

– сказал Эстонии Кусти Сальм.

По словам Сальма, цифра в 120 миллиардов является лишь ориентировочной. Впрочем, он заметил, что даже в случае, если средства начнут поступать в бюджеты сейчас, на накопление такой суммы понадобится около 9 месяцев.

Сколько Запад тратит на помощь Украине

Политик из Эстонии отметил, что Запад направляет лишь половину тех ресурсов на помощь Украине, которые тратит Россия на ведение войны. Согласно его выводам, 0,25% от ВВП является приемлемой суммой для европейских государств, и он поддерживает использование еврооблигаций для обеспечения быстрого доступа к финансированию.

Некоторые страны заявили, что это будет не по средствам, и именно здесь вступает в игру обсуждение еврооблигаций,

– предположил Сальм.

Он отметил, что в таком случае 27 стран-членов ЕС совместно наложат обязанность на исполнительную власть ЕС осуществить поиск финансирования на финансовых рынках через эмиссию военных еврооблигаций.

Напомним! Президент Эстонии, Алар Карис ранее сообщил, что ЕС нужно усиливать санкции против России таким образом, чтобы их нельзя было обойти. По его мнению, агрессор должен быть изолированным, а Эстония со своей стороны будет поддерживать Украину столько, сколько нужно. Также, в Эстонии рассматривают конкретные планы на грядущие годы. В частности, относительно замороженных российских активов