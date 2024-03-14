Скільки треба грошей, аби виснажити Росію
За словами постійного секретаря міністерства оборони Естонії Кусті Сальма, якби країни коаліції "Рамштайн" витрачали б 0,25% від свого ВВП на допомогу Україні щороку, то якраз вийшло б близько 120 мільярдів євро.
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Також, згідно з Сальмом, ця сума не враховує власних витрат України, допомоги Заходу у підготовці українських військових, гуманітарної допомоги та інших аспектів. Ці кошти можна отримати через запозичення на фінансових ринках ЄС.
З цими грошима до 2025 року Україна дійде до точки, коли вона зможе виснажити Росію,
– сказав Естонії Кусті Сальм.
За словами Сальма, цифра в 120 мільярдів є лише орієнтовною. Втім, він зауважив, що навіть у випадку, якщо кошти почнуть надходити до бюджетів зараз, на накопичення такої суми знадобиться близько 9 місяців.
Скільки Захід витрачає на допомогу Україні
Політик з Естонії зазначив, що Захід направляє лише половину тих ресурсів на допомогу Україні, які витрачає Росія на ведення війни. Згідно з його висновками, 0,25% від ВВП є прийнятною сумою для європейських держав, і він підтримує використання єврооблігацій для забезпечення швидкого доступу до фінансування.
Деякі країни заявили, що це буде не за коштами, і саме тут вступає в гру обговорення єврооблігацій,
– припустив Сальм.
Він зауважив, що у такому випадку 27 країн-членів ЄС спільно накладуть обов'язок на виконавчу владу ЄС здійснити пошук фінансування на фінансових ринках через емісію військових єврооблігацій.