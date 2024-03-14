Скільки треба грошей, аби виснажити Росію

За словами постійного секретаря міністерства оборони Естонії Кусті Сальма, якби країни коаліції "Рамштайн" витрачали б 0,25% від свого ВВП на допомогу Україні щороку, то якраз вийшло б близько 120 мільярдів євро.

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Також, згідно з Сальмом, ця сума не враховує власних витрат України, допомоги Заходу у підготовці українських військових, гуманітарної допомоги та інших аспектів. Ці кошти можна отримати через запозичення на фінансових ринках ЄС.

З цими грошима до 2025 року Україна дійде до точки, коли вона зможе виснажити Росію,

– сказав Естонії Кусті Сальм.

За словами Сальма, цифра в 120 мільярдів є лише орієнтовною. Втім, він зауважив, що навіть у випадку, якщо кошти почнуть надходити до бюджетів зараз, на накопичення такої суми знадобиться близько 9 місяців.

Скільки Захід витрачає на допомогу Україні

Політик з Естонії зазначив, що Захід направляє лише половину тих ресурсів на допомогу Україні, які витрачає Росія на ведення війни. Згідно з його висновками, 0,25% від ВВП є прийнятною сумою для європейських держав, і він підтримує використання єврооблігацій для забезпечення швидкого доступу до фінансування.

Деякі країни заявили, що це буде не за коштами, і саме тут вступає в гру обговорення єврооблігацій,

– припустив Сальм.

Він зауважив, що у такому випадку 27 країн-членів ЄС спільно накладуть обов'язок на виконавчу владу ЄС здійснити пошук фінансування на фінансових ринках через емісію військових єврооблігацій.

Нагадаємо! Президент Естонії, Алар Каріс раніше повідомив, що ЄС потрібно посилювати санкції проти Росії таким чином, аби їх не можна було обійти. На його думку, агресор має бути ізольованим, а Естонія зі свого боку буде підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. Також, у Естонії розглядають конкретні плани на прийдешні роки. Зокрема, стосовно заморожених російських активів