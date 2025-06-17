Пенсії для військових: кому платитимуть 100% грошового забезпечення

В Україні військовослужбовці мають право на різний розмір пенсійних виплат. Він може складати від 40% до 100% грошового забезпечення, яке вони отримували під час служби.

Які пенсійні виплати одержують військові

Вид пенсійного забезпечення військових в Україні залежить від стану людини, стажу, отриманого на службі, та сімейних обставин, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Військовослужбовці можуть претендувати на пенсію за вислугу років за таких умов:

якщо мають вислугу від 25 років, незалежно від віку військового;

у разі звільнення зі служби в 45 років, якщо мають 25 років стажу, з яких мінімум 12 з половиною років складає служба у війську чи МВС.

Пенсія за вислугу років призначається військовослужбовцям, які мають вислугу на службі у таких органах:

Національна поліція;

Міністерство внутрішніх справ;

Служба судової охорони;

Державна пожежна охорона;

Національне антикорупційне бюро;

Держслужба спецзв'язку та захисту інформації;

Бюро економічної безпеки України;

Податкова міліція;

Державна кримінально-виконавча служба;

та в органах і підрозділах цивільного захисту;

Важливо! Окрім того, військовим можуть призначити пенсію по інвалідності, отриманій на службі, або пенсію у разі втрати годувальника (за наявності непрацездатних членів родини на його утриманні).

Який розмір пенсійний виплат отримують військові

Розмір пенсії військового розраховують на основі суми грошового забезпечення, яке він отримував під час служби, яке складається з:

окладу за посадою;

військового звання;

відсоткової надбавки за вислугу років;

інших видів грошового забезпечення, крім одноразових винагород у розмірі від 30 000 до 100 000 тисяч гривень.

Залежно від виду пенсії військовослужбовець може розраховувати на такий розмір виплат:

за вислугу років – від 50 до 70% грошового забезпечення (залежно від терміну вислуги);

по інвалідності – від 40 до 100% грошового забезпечення (залежно від групи та причини інвалідності);

у разі втрати годувальника – від 30 до 70% грошового забезпечення (на кожну особу, враховуючи причину смерті).

Варто знати! Військові можуть подавати заяву на пенсію за вислугу років та по інвалідності до Пенсійного фонду за допомогою уповноважених структурних підрозділів.