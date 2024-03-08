Що буде з пенсіями по інвалідності у 2024 році

Пенсія по інвалідності призначається особам, яким медико-соціальна експертиза встановила статус інвалідності. Розмір пенсії залежить від групи інвалідності та соціальної категорії особи.

Як нараховується пенсія по інвалідності

Величина пенсії по інвалідності встановлюється як процент від розміру пенсії за віком, залежно від групи інвалідності.

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Скільки отримують люди з різними групами інвалідності:

люди з інвалідністю I групи мають право на 100% пенсії за віком;

люди з інвалідністю II групи отримують 90% від пенсії за віком;

люди з інвалідністю III групи — 50% від пенсії за віком. До страхового стажу, який впливає на розмір пенсії, додається період з моменту отримання інвалідності до 60 років.

Мінімальний розмір пенсійних виплат по інвалідності встановлено на рівні:

Для людей з інвалідністю I групи — 2 760 гривень;

Для людей з інвалідністю II та III груп, які не мають роботи — 2 520 гривень;

Для людей з інвалідністю II та III груп, які працюють — 2 093 гривень.

! Пенсія по інвалідності виплачується з дня офіційного встановлення інвалідності, якщо заява на її отримання подана не пізніше ніж за три місяці з цієї дати. У разі звернення пізніше, пенсія призначається з моменту подання заяви.

Пенсії для військовослужбовців

Пенсії по інвалідності для військовослужбовців встановлюються в разі одержання інвалідності під час виконання службових обов'язків або протягом трьох місяців після звільнення зі служби. Також право на пенсію може бути визнане, якщо інвалідність викликана захворюваннями, які пов'язані з перебуванням на службі.

Розмір такої пенсії обчислюється як певний відсоток від суми грошового утримання, залежно від причини та групи інвалідності.

Люди, які набули інвалідність через воєнні дії, отримують:

І група — 100%;

ІІ група — 80%;

ІІІ група — 60%.

Інші військовослужбовці з інвалідністю:

І група — 70%;

ІІ група — 60%;

ІІІ група — 40%.

Мінімальний розмір пенсії для військовослужбовців з інвалідністю не може бути меншим за:

І група: 650% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, що дорівнює 13 604,50 гривень;

ІІ група: 525% прожиткового мінімуму, або 10 988,25 гривень;

ІІІ група: 360% прожиткового мінімуму, або 7 534,80 гривень

Пенсії постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС

Пенсійні виплати особам, інвалідність яких настала внаслідок Чорнобильської трагедії, визначаються на основі компенсації за збитки. Основою для розрахунку слугує заробітна плата, одержана в зоні відчуження у період з 1986 по 1990 роки.

Також розраховувати таку пенсію можуть за п'ятикратним розміром мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня кожного року.

Встановлені мінімальні розміри пенсій:

для інвалідів I групи — 8 187,48 гривень;

для інвалідів II групи — 6 549,98 гривень;

для інвалідів III групи та дітей-інвалідів — 5 048,95 гривень кожному.

Ліквідаторам аварії на ЧАЕС та іншим особам, що постраждали від Чорнобильської катастрофи, мінімальний розмір пенсій визначений як:

для I групи — 100% від середньої заробітної плати по Україні за останній рік, з якої були сплачені страхові внески, що дорівнює 13 376,21 гривень;

для II групи — 80% від цієї суми, або 10 700,97 гривень;

для III групи — 60%, або 8 025,73 гривень.

Пенсії працівникам прокуратури

Працівникам прокуратури, які отримали статус інвалідів I або II груп, встановлюється пенсія за інвалідністю, яка складає 60% від їхнього місячного заробітку, за умови, що їхній трудовий стаж у системі прокуратури становить не менше ніж 10 років.