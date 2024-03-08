Як нараховується пенсія по інвалідності

Величина пенсії по інвалідності встановлюється як процент від розміру пенсії за віком, залежно від групи інвалідності.

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Скільки отримують люди з різними групами інвалідності:

люди з інвалідністю I групи мають право на 100% пенсії за віком;

люди з інвалідністю II групи отримують 90% від пенсії за віком;

люди з інвалідністю III групи — 50% від пенсії за віком. До страхового стажу, який впливає на розмір пенсії, додається період з моменту отримання інвалідності до 60 років.

Мінімальний розмір пенсійних виплат по інвалідності встановлено на рівні:

Для людей з інвалідністю I групи — 2 760 гривень;

Для людей з інвалідністю II та III груп, які не мають роботи — 2 520 гривень;

Для людей з інвалідністю II та III груп, які працюють — 2 093 гривень.

До уваги! Пенсія по інвалідності виплачується з дня офіційного встановлення інвалідності, якщо заява на її отримання подана не пізніше ніж за три місяці з цієї дати. У разі звернення пізніше, пенсія призначається з моменту подання заяви.

Пенсії для військовослужбовців

Пенсії по інвалідності для військовослужбовців встановлюються в разі одержання інвалідності під час виконання службових обов'язків або протягом трьох місяців після звільнення зі служби. Також право на пенсію може бути визнане, якщо інвалідність викликана захворюваннями, які пов'язані з перебуванням на службі.

Розмір такої пенсії обчислюється як певний відсоток від суми грошового утримання, залежно від причини та групи інвалідності.

Люди, які набули інвалідність через воєнні дії, отримують:

І група — 100%;

ІІ група — 80%;

ІІІ група — 60%.

Інші військовослужбовці з інвалідністю:

І група — 70%;

ІІ група — 60%;

ІІІ група — 40%.

Мінімальний розмір пенсії для військовослужбовців з інвалідністю не може бути меншим за:

І група: 650% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, що дорівнює 13 604,50 гривень;

ІІ група: 525% прожиткового мінімуму, або 10 988,25 гривень;

ІІІ група: 360% прожиткового мінімуму, або 7 534,80 гривень

Пенсії постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС

Пенсійні виплати особам, інвалідність яких настала внаслідок Чорнобильської трагедії, визначаються на основі компенсації за збитки. Основою для розрахунку слугує заробітна плата, одержана в зоні відчуження у період з 1986 по 1990 роки.

Також розраховувати таку пенсію можуть за п'ятикратним розміром мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня кожного року.

Встановлені мінімальні розміри пенсій:

для інвалідів I групи — 8 187,48 гривень;

для інвалідів II групи — 6 549,98 гривень;

для інвалідів III групи та дітей-інвалідів — 5 048,95 гривень кожному.

Ліквідаторам аварії на ЧАЕС та іншим особам, що постраждали від Чорнобильської катастрофи, мінімальний розмір пенсій визначений як:

для I групи — 100% від середньої заробітної плати по Україні за останній рік, з якої були сплачені страхові внески, що дорівнює 13 376,21 гривень;

для II групи — 80% від цієї суми, або 10 700,97 гривень;

для III групи — 60%, або 8 025,73 гривень.

Пенсії працівникам прокуратури

Працівникам прокуратури, які отримали статус інвалідів I або II груп, встановлюється пенсія за інвалідністю, яка складає 60% від їхнього місячного заробітку, за умови, що їхній трудовий стаж у системі прокуратури становить не менше ніж 10 років.