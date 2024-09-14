Враховуючи жорсткі рамки, в яких працює бюджет України, в суспільстві останнім часом назріло питання, чи планується взагалі підвищення пенсій та соцвиплат у найближчі кілька років. У Мінсоцполітики дали на це конкретну відповідь та пояснили, звідки беруться кошти на пенсії.

Чи буде підвищення пенсій

За словами міністерки Міністерства соціальної політики України Оксани Жолнович, Пенсійний фонд – це страхові внески, які існують окремо від бюджету і спрямовуються від ЄСВ. Тому міністерство оперує цими коштами і спирається на те, скільки коштів планує отримувати.

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Тому на підвищення ми все ж сподіваємося. Воно не буде значним, але принаймні індексація і перерахунок у бали на наступний рік має дати зростання всім нашим пенсіонерам у пенсіях,

– говорить Жолнович.

Цей бюджет, який Україна заробляє сьогодні, за словами міністерки, одразу йде на оборону. Соціальні видатки від цього бюджету не залежать. Пенсія – це накопичення від ЄСВ плюс донорські кошти, і це вже робота міністерства з іноземними партнерами.

Звідки беруться гроші на пенсії

Міністерка уточнила, що коли вона кожну соціальну програму презентує, то каже, що вона вирішує: "ми спільно з міністерством фінансів та з усім урядом фандрейзимо для того, щоб покривати все що потрібно для наших людей". Гроші, що виділяються на пенсії, за її словами, настільки зарегульовані, що Міністерство кожен квартал проходить перевірку в компанії Великої четвірки. Аудитори заходять і з їх боку, з нашої Рахункової палати і ще багато інших: "перевіряють всі можливі аудитори, які тільки існують".

Важливо За словами Оксани Жолнович, ці перевірки є доволі зрозумілими, адже якщо, наприклад, уряд США надає допомогу Україні то він повинен своїм платникам податків пояснити, чому ті гроші даються не їм на якісь соціальні видатки, а спрямовуються в Україну. Міністерство соціальної політики дає під це розрахунки, обґрунтовує економічний ефект.

Працівники Міністерства доводять аудиторам, що ці гроші потрібні для того, щоб пенсіонери не опинилися за межею бідності і так далі. Також міністерка Мінсоцполітики додала, що умовні 300 мільярдів, які зараз вливаються у бюджет – це бюджетні кошти, які в основному складаються з донорських.