Пенсії та надбавки не виростуть: чому деяким українцям не підвищують виплати

Пенсії складаються з основних виплат, а також стажу, віку, до мінімального розміру тощо. Є деякі причини, чому виплати українців не ростуть.

Чому пенсії не ростуть

Існують наступні надбавки до пенсії за віком:

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У 70 років – 300 гривень;

У 75 років – 456 гривень;

У 80 років – 570 гривень.

Також у 73 роки встановлюється доплата в розмірі 300 гривень. Наступного місяця не заплановано індексацій виплат, тому вони не зростуть.

Нагадаємо! Надбавки до пенсії за віком надаються особам, чиї виплати менші ніж 10 340,35 гривні.

Проте, якщо виплата особи трохи менша за цю суму, наприклад 10 040 гривень, то її максимальна надбавка навіть у 80 років складатиме 300 гривень. Тобто ці доплати лише підтягнуть виплату пенсіонера до максимального допустимого рівня, але перевищити не дадуть. Тому може здатися, що пенсія не росте.