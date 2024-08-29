Хто може отримати додаткові виплати

Пенсіонери, які живуть самотньо, старші за 80 років і потребують постійного догляду через стан здоров'я, можуть оформити щомісячну доплату до пенсії.

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Для цього потрібно звернутися до відповідних органів із заявою та підтверджуючими документами.

Зауважте! Доплата на догляд становить 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2024 році це 944 гривні, оскільки прожитковий мінімум складає 2 361 гривню.

Допомога від ООН для пенсіонерів

Пенсіонери, чия пенсія не перевищує 3 250 гривень, можуть отримати додаткову допомогу від ООН. Ця виплата нараховується автоматично за таких умов:

проживання в потенційних або активних зонах бойових дій;

відсутність виплат для ВПО та допомоги від міжнародних організацій з 1 березня 2023 року.

Тимчасова державна соціальна допомога

Особи, які досягли пенсійного віку, але не мають достатнього страхового стажу для отримання пенсії, можуть отримати тимчасову державну допомогу від держави.

Зверніть! Для цього потрібно подати заяву та необхідні документи до органу соціального захисту населення за місцем проживання. В умовах воєнного стану та протягом місяця після його завершення виплата цієї допомоги продовжується, навіть якщо отримувач пропустив строк її перегляду.