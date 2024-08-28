Кому чекати на збільшення пенсій

У вересні зростуть виплати пенсіонерів старше 70 років. Підвищення відбудеться через нарахування надбавок за віком.

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Розмір цієї доплати зараз такий:

пенсіонери від 70 до 74 років включно можуть отримати надбавку за віком у розмірі 300 гривень;

можуть отримати надбавку за віком у розмірі 300 гривень; особи від 75 до 79 років включно мають доплату уже 456 гривень;

мають доплату уже 456 гривень; громадяни віком від 80 років отримують надбавку 570 гривень.

Зауважте! Надбавка за віком не сумується, вона лише зростає. Наприклад, у 77 років пенсіонер отримує 456 гривень, а не 300+456.

Така надбавка нараховується пенсіонерам автоматично. Тобто звертатись у ПФУ для її отримання непотрібно.

Зверніть увагу! Вікова доплата надається лише тим пенсіонерам, які мають загальну щомісячну пенсійну виплату меншу ніж 10 340,35 гривні.