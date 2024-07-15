Які пенсії виплачують по інвалідності внаслідок Чорнобильської катастрофи

Ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілі від Чорнобильської катастрофи мають спеціальні умови для призначення пенсій. Зокрема, їм суттєво зменшують пенсійний вік.

Як призначають пенсії чорнобильцям

Розмір пенсії базується на відшкодуванні фактичних збитків із заробітку за роботу в зоні відчуження у 1986−1990 роках або із заробітної плати, визначеної з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати.

Читайте також У якому регіоні України споживачам доведеться сплатити пеню через борги за комуналку

Мінімальні розміри пенсії по інвалідності:

I група: 8 187,48 гривень;

II група: 6 549,98 гривень;

III група та діти з інвалідністю: 5 048,95 гривень.

Додаткова пенсія:

До державних пенсій за віком або по інвалідності встановлюється додаткова пенсія, розмір якої залежить від належності особи до відповідної категорії постраждалих.

Категорія 1

Учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС:

I група: 474,5 гривень;

II група: 379,6 гривень;

III група: 284,7 гривень.

Інші особи з інвалідністю з причинним зв’язком з Чорнобильською катастрофою:

I група: 341,64 гривень;

II група: 227,76 гривень;

III група: 170,82 гривень.

Категорії 2-4

Категорія 2: 170,82 гривень;

Категорія 3: 113,88 гривень;

Категорія 4: 56,94 гривень;

Діти з інвалідністю та хворі на променеву хворобу внаслідок Чорнобильської катастрофи: 170,82 гривень.

Розмір мінімальної пенсійної виплати для осіб з інвалідністю з-поміж учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС не може бути нижчим, незалежно від закону, згідно з яким призначалась пенсія.

І група інвалідності : 14 308,46 гривень;

: 14 308,46 гривень; ІІ група інвалідності : 11 446,77 гривень;

: 11 446,77 гривень; ІІІ група інвалідності: 8 585,08 гривень.

У разі смерті годувальника, який належав до постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, непрацездатні члени сім'ї отримують пенсію у зв’язку з втратою годувальника.