Як призначають пенсії чорнобильцям

Розмір пенсії базується на відшкодуванні фактичних збитків із заробітку за роботу в зоні відчуження у 1986−1990 роках або із заробітної плати, визначеної з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати.

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Мінімальні розміри пенсії по інвалідності:

I група: 8 187,48 гривень;

II група: 6 549,98 гривень;

III група та діти з інвалідністю: 5 048,95 гривень.

Додаткова пенсія:

До державних пенсій за віком або по інвалідності встановлюється додаткова пенсія, розмір якої залежить від належності особи до відповідної категорії постраждалих.

Категорія 1

Учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС:

I група: 474,5 гривень;

II група: 379,6 гривень;

III група: 284,7 гривень.

Інші особи з інвалідністю з причинним зв’язком з Чорнобильською катастрофою:

I група: 341,64 гривень;

II група: 227,76 гривень;

III група: 170,82 гривень.

Категорії 2-4

Категорія 2: 170,82 гривень;

Категорія 3: 113,88 гривень;

Категорія 4: 56,94 гривень;

Діти з інвалідністю та хворі на променеву хворобу внаслідок Чорнобильської катастрофи: 170,82 гривень.

Розмір мінімальної пенсійної виплати для осіб з інвалідністю з-поміж учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС не може бути нижчим, незалежно від закону, згідно з яким призначалась пенсія.

І група інвалідності : 14 308,46 гривень;

: 14 308,46 гривень; ІІ група інвалідності : 11 446,77 гривень;

: 11 446,77 гривень; ІІІ група інвалідності: 8 585,08 гривень.

Зауважте! У разі смерті годувальника, який належав до постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, непрацездатні члени сім'ї отримують пенсію у зв’язку з втратою годувальника.