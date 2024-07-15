Як призначають пенсії чорнобильцям
Розмір пенсії базується на відшкодуванні фактичних збитків із заробітку за роботу в зоні відчуження у 1986−1990 роках або із заробітної плати, визначеної з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати.
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Мінімальні розміри пенсії по інвалідності:
- I група: 8 187,48 гривень;
- II група: 6 549,98 гривень;
- III група та діти з інвалідністю: 5 048,95 гривень.
Додаткова пенсія:
До державних пенсій за віком або по інвалідності встановлюється додаткова пенсія, розмір якої залежить від належності особи до відповідної категорії постраждалих.
Категорія 1
Учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС:
- I група: 474,5 гривень;
- II група: 379,6 гривень;
- III група: 284,7 гривень.
Інші особи з інвалідністю з причинним зв’язком з Чорнобильською катастрофою:
- I група: 341,64 гривень;
- II група: 227,76 гривень;
- III група: 170,82 гривень.
Категорії 2-4
- Категорія 2: 170,82 гривень;
- Категорія 3: 113,88 гривень;
- Категорія 4: 56,94 гривень;
- Діти з інвалідністю та хворі на променеву хворобу внаслідок Чорнобильської катастрофи: 170,82 гривень.
Розмір мінімальної пенсійної виплати для осіб з інвалідністю з-поміж учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС не може бути нижчим, незалежно від закону, згідно з яким призначалась пенсія.
- І група інвалідності: 14 308,46 гривень;
- ІІ група інвалідності: 11 446,77 гривень;
- ІІІ група інвалідності: 8 585,08 гривень.