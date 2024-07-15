Как назначают пенсии чернобыльцам

Размер пенсии базируется на возмещении фактических убытков из заработка за работу в зоне отчуждения в 1986-1990 годах или из заработной платы, определенной из пятикратного размера минимальной заработной платы.

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Минимальные размеры пенсии по инвалидности:

I группа: 8 187,48 гривен;

II группа: 6 549,98 гривен;

III группа и дети с инвалидностью: 5 048,95 гривен.

Дополнительная пенсия:

К государственным пенсиям по возрасту или по инвалидности устанавливается дополнительная пенсия, размер которой зависит от принадлежности лица к соответствующей категории пострадавших.

Категория 1

Участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС:

I группа: 474,5 гривен;

II группа: 379,6 гривен;

III группа: 284,7 гривен.

Другие лица с инвалидностью с причинной связью с Чернобыльской катастрофой:

I группа: 341,64 гривень;

II группа: 227,76 гривень;

III группа: 170,82 гривен.

Категории 2-4

Категория 2: 170,82 гривен;

Категория 3: 113,88 гривен;

Категория 4: 56,94 гривен;

Дети с инвалидностью и больные лучевой болезнью вследствие Чернобыльской катастрофы: 170,82 гривен.

Размер минимальной пенсионной выплаты для лиц с инвалидностью из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС не может быть ниже, независимо от закона, согласно которому назначалась пенсия.

І группа инвалидности : 14 308,46 гривен;

: 14 308,46 гривен; ІІ группа инвалидности : 11 446,77 гривен;

: 11 446,77 гривен; ІІІ группа инвалидности: 8 585,08 гривен.

Заметьте! В случае смерти кормильца, который принадлежал к пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, нетрудоспособные члены семьи получают пенсию в связи с потерей кормильца.