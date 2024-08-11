На які пенсії цього місяця можуть розраховувати особи з інвалідністю

11 серпня 2024, 12:02
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Автор: Катерина Добровольська

Джерело:

ПФУ

Розмір пенсії по інвалідності залежить від групи каліцтва, страхового стажу та результатів огляду. Які пенсії отримають такі особи цього місяця, читайте далі.

Який розмір пенсії по інвалідності у серпні

У серпні для осіб з інвалідністю передбачена одноразова надбавка до пенсії. Втім, це стосується окремих категорій осіб з інвалідністю, які мають суттєві заслуги перед державою. Цю надбавку їм виплатять у День Незалежності України.

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Для усіх інших осіб з інвалідністю у серпні мінімальні пенсії становлять залишаться без змін:

  • для осіб з інвалідністю I групи — 2 760 гривень;
  • для непрацюючих осіб з інвалідністю II та III груп — 2 520 гривень;
  • для працюючих осіб з інвалідністю II та III груп — 2 093 гривні.
Важливо! Пенсія по інвалідності призначається у випадках травми або серйозного захворювання особи. Її фактичний розмір визначається залежно від групи інвалідності, страхового стажу та результатів повторних медичних оглядів.