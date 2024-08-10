Чому вашу пенсію зменшують

Пенсіонер має своєчасно надавати інформацію Пенсійному фонду про працевлаштування або початок підприємницької діяльності. На це він має 10 днів.

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Неповідомлення або невчасне повідомлення про працевлаштування (або реєстрацію підприємницької діяльності) призводить до незаконних виплат пенсійних коштів, які підлягають обов’язковому поверненню органам ПФУ,

– повідомляє ПФУ.

Як можуть компенсуватися "зайві" виплати:

пенсіонер здійснює добровільне повернення коштів;

ПФУ забирає частину пенсії (до 20%) поки усі надмірні виплати не будуть компенсовані.

Тобто, у випадку, коли особа відмовляється повернути гроші, її зобов'яжуть це зробити у примусовому порядку. Потрібно розуміти, що навіть, якщо пенсіонер-підприємець не отримує доходу зі своєї діяльності, він має компенсувати "зайві" витрати ПФУ.

Зверніть увагу! Інформувати ПФУ потрібно і про звільнення з роботи. Таким чином, пенсійні виплати можуть бути збільшені.