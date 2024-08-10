Почему вашу пенсию уменьшают
Пенсионер должен своевременно предоставлять информацию Пенсионному фонду о трудоустройстве или начале предпринимательской деятельности. На это у него есть 10 дней.
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Неуведомление или несвоевременное уведомление о трудоустройстве (или регистрации предпринимательской деятельности) приводит к незаконным выплатам пенсионных средств, которые подлежат обязательному возврату органам ПФУ,
– сообщает ПФУ.
Как могут компенсироваться "лишние" выплаты:
- пенсионер осуществляет добровольный возврат средств;
- ПФУ забирает часть пенсии (до 20%) пока все чрезмерные выплаты не будут компенсированы.
То есть, в случае, когда лицо отказывается вернуть деньги, его обяжут это сделать в принудительном порядке. Нужно понимать, что даже если пенсионер-предприниматель не получает дохода со своей деятельности, он должен компенсировать "лишние" расходы ПФУ.