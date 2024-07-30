Пенсії по інвалідності: чи зміниться розмір виплат у серпні

У ПФУ повідомили про розміри мінімальних пенсій з інвалідності, які громадяни отримуватимуть із серпня 2024 року. Суми залежать, зокрема, від групи інвалідності.

Які пенсії з інвалідності нарахують у серпні

Пенсія по інвалідності призначається у разі травми або серйозної хвороби. Її розмір залежить від ступеня інвалідності, страхового стажу та результатів повторного огляду, під час якого група інвалідності може змінитися.

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За даними ПФУ, мінімальні пенсійні виплати з інвалідності у серпні цього року встановлені на рівні:

особи з інвалідністю I групи — 2 760 гривень;

непрацюючі особи з інвалідністю II та III груп — 2 520 гривень;

працюючі особи з інвалідністю II та III груп — 2 093 тисячі гривень.

У серпні до пенсії по інвалідності може бути додана надбавка до Дня Незалежності України. Зокрема, такі доплати отримують особи з певними заслугами перед державою. Втім, поки що сума такої надбавки не відома.