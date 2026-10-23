Мінімальна пенсія по інвалідності з 1 листопада: скільки платитимуть українцям

Держава гарантує фінансову підтримку громадянам, які частково або повністю втратили працездатність. Проте підсумкові суми у гаманцях українців можуть кардинально відрізнятися навіть за однакових діагнозів.

Як формується розмір пенсії по інвалідності

Розмір щомісячної допомоги безпосередньо прив'язаний до пенсії за віком, де особи з І групою отримують 100% від суми, з ІІ групою – 90%, а з ІІІ групою – 50%. При цьому виплата не може бути меншою за прожитковий мінімум у 2 595 гривень, про що повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України.

Колишні захисники мають право на підвищене забезпечення. Для військових строкової служби мінімальні виплати стартують від 7 100 гривень для ІІІ групи та сягають понад 8 116 гривень для І групи.

Водночас уряд затвердив спеціальні гарантії для ветеранів та учасників бойових дій, які отримали інвалідність через війну. Їхні мінімальні пенсії є найвищими:

І група отримує 18 885 гривень;

ІІ група – 15 494 гривні;

а ІІІ група – 10 625 гривень.

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Громадяни, чия інвалідність пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи, також захищені окремими лімітами. Для них мінімальна межа становить від 6 813 гривень для ІІІ групи до 11 048 гривень для І групи.

Для безпосередніх ліквідаторів діють ще вигідніші умови розрахунку, які можуть базуватися на п'ятикратному розмірі мінімальної зарплати.

Чи буде додаткове підвищення виплат

Масового підвищення цих виплат восени не передбачається, адже остання масштабна індексація відбулася ще у березні 2026 року. Як ми писали раніше, наступний плановий перерахунок очікується лише навесні 2027 року.

Проте пенсіонери можуть розраховувати на автоматичне зростання доходів завдяки віковим надбавкам. Громадяни, які досягли 70-річного віку, щомісяця додатково отримують від 300 до 570 гривень до своєї основної пенсії.