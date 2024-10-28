Що буде з пенсіями з інвалідності після реформи МСЕК

Нещодавно у мережі поширилася некоректна інформація щодо МСЕК. Проте всім, кому пенсії з інвалідності призначені на законних підставах хвилюватися немає про що.

Реформа МСЕК

Останніми днями у соціальних мережах поширюється неправдива інформація щодо реформи МСЕК та змін у системі соціальної підтримки осіб з інвалідністю. Ця дезінформація формує негативне ставлення серед громадян, що призводить до зростання невдоволення та тривоги в суспільстві. Влада закликає громадськість шукати точну інформацію, щоб зменшити занепокоєння та роз'яснити майбутні зміни.

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Повідомляємо: всі громадяни, яким призначено пенсії по інвалідності, будуть отримувати всі призначені виплати після реформи. Жодні виплати чи гарантії всім громадянам, які їх отримують на законних підставах, не буде зменшено,

– написало міністерство.

Реформа соціальної підтримки осіб з інвалідністю покликана поліпшити підтримку громадян з інвалідністю, зокрема: