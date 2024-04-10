Які пенсії отримують люди з інвалідністю І, II та III групи
Джерело:Урядовий портал
Пенсії за інвалідністю призначаються особам, які вважаються непрацездатними через інвалідність. Встановлення причини, групи, моменту настання і терміну інвалідності здійснюється органом медико-соціальної експертизи.
Пенсії за інвалідністю з солідарної системи
Такі пенсії виплачуються особам з інвалідністю, які мають страховий стаж від одного до п'ятнадцяти років, залежно від віку настання інвалідності.
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Величина пенсії за інвалідністю визначається в процентному співвідношенні до пенсії за віком і залежить від групи інвалідності:
- Особи з інвалідністю I групи отримують 100% пенсії за віком;
- Особи з інвалідністю II групи отримують 90% пенсії за віком;
- Особи з інвалідністю III групи отримують 50% пенсії за віком.
Для розрахунку пенсії за віком, яка ляже в основу розміру пенсії за інвалідністю, до набутого страхового стажу додається період з дня установлення інвалідності до досягнення особою 60-річного віку.
Мінімальні розміри пенсійних виплат по інвалідності:
- для осіб з інвалідністю І групи – 2 760 гривень;
- для непрацюючих осіб з інвалідністю ІІ і ІІІ груп – 2 520 гривень;
- для працюючих осіб з інвалідністю ІІ і ІІІ груп – 2 093 гривень.
Пенсія за інвалідністю призначається з дня установки інвалідності, якщо заява подана протягом трьох місяців після її установки. У разі звернення пізніше, пенсія нараховується з дня подачі заяви.
Пенсії за інвалідністю військовослужбовцям
Законодавство регулює умови й розміри пенсій за інвалідність, яка настала:
- під час служби;
- протягом трьох місяців після звільнення;
- після трьох місяців внаслідок захворювань, пов’язаних зі службою.
Розмір пенсії залежить від причин інвалідності. Для осіб з інвалідністю внаслідок війни вона встановлена на таких рівнях:
- I група – 100% від суми грошового забезпечення;
- II група – 80% від суми грошового забезпечення;
- III група – 60% від суми грошового забезпечення.
Для інших осіб з інвалідністю пенсія призначається так:
- I група – 70% від суми грошового забезпечення;
- II група – 60% від суми грошового забезпечення;
- III група – 40% від суми грошового забезпечення.
Мінімальні пенсійні виплати для інвалідів внаслідок війни встановлені так:
- І група – 13 604.50 гривень (650% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність);
- ІІ група – 10 988.25 гривень (525% від прожиткового мінімуму);
- ІІІ група – 7 534.80 гривень (360% від прожиткового мінімуму).
Пенсії по інвалідності внаслідок Чорнобильської аварії
Пенсія для осіб, що постраждали через Чорнобильську катастрофу, розраховується на основі зарплати в зоні відчуження у 1986-1990 роках або п’ятикратної мінімальної зарплати на 1 січня відповідного року. Мінімальні пенсії для інвалідів від Чорнобильської катастрофи становлять:
- І група – 8 187,48 гривень;
- ІІ група – 6 549,98 гривень;
- ІІІ група – 5 048,95 гривень;
- Діти з інвалідністю – 5 048,95 гривень.
Для ліквідаторів ЧАЕС:
- І група – не менше ніж 100% середньої заробітної плати минулого року – 13 376,21 гривень;
- ІІ група – 80% середньої зарплати – 10 700,97 гривень;
- ІІІ група – 60% середньої зарплати – 8 025,73 гривень.