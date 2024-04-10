Пенсії за інвалідністю з солідарної системи

Такі пенсії виплачуються особам з інвалідністю, які мають страховий стаж від одного до п'ятнадцяти років, залежно від віку настання інвалідності.

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Величина пенсії за інвалідністю визначається в процентному співвідношенні до пенсії за віком і залежить від групи інвалідності:

Особи з інвалідністю I групи отримують 100% пенсії за віком;

Особи з інвалідністю II групи отримують 90% пенсії за віком;

Особи з інвалідністю III групи отримують 50% пенсії за віком.

Для розрахунку пенсії за віком, яка ляже в основу розміру пенсії за інвалідністю, до набутого страхового стажу додається період з дня установлення інвалідності до досягнення особою 60-річного віку.

Мінімальні розміри пенсійних виплат по інвалідності:

для осіб з інвалідністю І групи – 2 760 гривень;

для непрацюючих осіб з інвалідністю ІІ і ІІІ груп – 2 520 гривень;

для працюючих осіб з інвалідністю ІІ і ІІІ груп – 2 093 гривень.

Пенсія за інвалідністю призначається з дня установки інвалідності, якщо заява подана протягом трьох місяців після її установки. У разі звернення пізніше, пенсія нараховується з дня подачі заяви.

Пенсії за інвалідністю військовослужбовцям

Законодавство регулює умови й розміри пенсій за інвалідність, яка настала:

під час служби;

протягом трьох місяців після звільнення;

після трьох місяців внаслідок захворювань, пов’язаних зі службою.

Розмір пенсії залежить від причин інвалідності. Для осіб з інвалідністю внаслідок війни вона встановлена на таких рівнях:

I група – 100% від суми грошового забезпечення;

II група – 80% від суми грошового забезпечення;

III група – 60% від суми грошового забезпечення.

Для інших осіб з інвалідністю пенсія призначається так:

I група – 70% від суми грошового забезпечення;

II група – 60% від суми грошового забезпечення;

III група – 40% від суми грошового забезпечення.

Мінімальні пенсійні виплати для інвалідів внаслідок війни встановлені так:

І група – 13 604.50 гривень (650% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність);

ІІ група – 10 988.25 гривень (525% від прожиткового мінімуму);

ІІІ група – 7 534.80 гривень (360% від прожиткового мінімуму).

Пенсії по інвалідності внаслідок Чорнобильської аварії

Пенсія для осіб, що постраждали через Чорнобильську катастрофу, розраховується на основі зарплати в зоні відчуження у 1986-1990 роках або п’ятикратної мінімальної зарплати на 1 січня відповідного року. Мінімальні пенсії для інвалідів від Чорнобильської катастрофи становлять:

І група – 8 187,48 гривень;

ІІ група – 6 549,98 гривень;

ІІІ група – 5 048,95 гривень;

Діти з інвалідністю – 5 048,95 гривень.

Для ліквідаторів ЧАЕС: