Пенсии по инвалидности из солидарной системы

Такие пенсии выплачиваются лицам с инвалидностью, которые имеют страховой стаж от одного до пятнадцати лет, в зависимости от возраста наступления инвалидности.

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Величина пенсии по инвалидности определяется в процентном соотношении к пенсии по возрасту и зависит от группы инвалидности:

Лица с инвалидностью I группы получают 100% пенсии по возрасту;

Лица с инвалидностью II группы получают 90% пенсии по возрасту;

Лица с инвалидностью III группы получают 50% пенсии по возрасту.

Для расчета пенсии по возрасту, которая ляжет в основу размера пенсии по инвалидности, к приобретенному страховому стажу добавляется период со дня установления инвалидности до достижения лицом 60-летнего возраста.

Минимальные размеры пенсионных выплат по инвалидности:

для лиц с инвалидностью I группы – 2 760 гривен;

для неработающих лиц с инвалидностью ІІ и ІІІ групп – 2 520 гривен;

для работающих лиц с инвалидностью ІІ и ІІІ групп – 2 093 гривен.

Пенсия по инвалидности назначается со дня установки инвалидности, если заявление подано в течение трех месяцев после ее установки. В случае обращения позже, пенсия начисляется со дня подачи заявления.

Пенсии по инвалидности военнослужащим

Законодательство регулирует условия и размеры пенсий за инвалидность, которая наступила:

во время службы;

в течение трех месяцев после увольнения;

после трех месяцев вследствие заболеваний, связанных со службой.

Размер пенсии зависит от причин инвалидности. Для лиц с инвалидностью вследствие войны она установлена на таких уровнях:

I группа – 100% от суммы денежного обеспечения;

II группа – 80% от суммы денежного обеспечения;

III группа – 60% от суммы денежного обеспечения.

Для других лиц с инвалидностью пенсия назначается так:

I группа – 70% от суммы денежного обеспечения;

II группа – 60% от суммы денежного обеспечения;

III группа – 40% от суммы денежного обеспечения.

Минимальные пенсионные выплаты для инвалидов вследствие войны установлены так:

І группа – 13 604.50 гривен (650% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность);

ІІ группа – 10 988.25 гривен (525% от прожиточного минимума);

ІІІ группа – 7 534.80 гривен (360% от прожиточного минимума).

Пенсии по инвалидности вследствие Чернобыльской аварии

Пенсия для лиц, пострадавших из-за Чернобыльской катастрофы, рассчитывается на основе зарплаты в зоне отчуждения в 1986-1990 годах или пятикратной минимальной зарплаты на 1 января соответствующего года. Минимальные пенсии для инвалидов от Чернобыльской катастрофы составляют:

І группа – 8 187,48 гривен;

II группа – 6 549,98 гривен;

III группа – 5 048,95 гривен;

Дети с инвалидностью – 5 048,95 гривен.

Для ликвидаторов ЧАЭС: