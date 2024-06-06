Якою буде пенсія при мінімальній зарплаті

Розмір пенсії при мінімальній зарплатні залежить від кількості років страхового стажу, суми сплачених соціальних внесків. А також від середньої заробітної плати за останні три роки перед виходом на пенсію.

Як визначається пенсія при мінімальній зарплаті

В Україні розмір пенсії для осіб з мінімальною заробітною платою і повним страховим стажем визначається як не менше 40% від мінімальної заробітної плати.

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З урахуванням того, що мінімальна зарплата становить 8 000 гривень, мінімальна пенсія мала б бути 3 200 гривень. Однак, уряд встановив мінімальний розмір пенсії на рівні 3 370 гривень.

Особи, які досягли віку 65 років і не мають необхідного страхового стажу, можуть розраховувати на мінімальні пенсійні виплати в розмірі 2 725 гривень.

Мінімальні виплати пенсіонерам

З 1 березня 2024 року в Україні діють нові мінімальні розміри пенсійних виплат, встановлені для різних вікових та страхових категорій пенсіонерів:

2 980 гривень – призначено для пенсіонерів молодше 70 років з повним страховим стажем 30/35 років, а також для осіб з інвалідністю І групи, незалежно від віку та страхового стажу;

3 240 гривень – для пенсіонерів у віці від 70 до 80 років, які мають повний страховий стаж 30/35 років;

3 370 гривень – для пенсіонерів старше 80 років зі страховим стажем 20/25 років.

На сьогодні в Україні налічується понад 10 мільйонів пенсіонерів, з яких понад 3 мільйонів отримують пенсію на рівні 3 тисяч гривень, що свідчить про те, що майже кожен четвертий пенсіонер в країні отримує таку суму пенсійних виплат.