Які зараз розміри пенсійних виплат в Україні

Влітку індексацій та перерахунків пенсій не заплановано. Річ у тім, що частина виплат вже зросла на початку року через збільшення прожиткового мінімуму, а інша була проіндексована навесні.

Читайте також: Важливо знати: що зміниться для українців, які виходять на пенсію у 2024 році

Таким чином, нині мінімальна пенсія в Україні складає 2 361 гривню для пенсіонерів без необхідного страхового стажу та 2 725 гривень для пенсіонерів, які досягнули 65-річного віку та не встигли набути достатнього страхового стажу. В той час, як максимальна виплата зросла до 23 610 гривень.

Цікаво! Нині середній розмір пенсії в Україні складає 5 743,27 гривні.

Чи зростуть пенсії по інвалідності

У 2024 році розміри пенсій для осіб з інвалідністю І, ІІ та ІІІ груп незначно збільшилися порівняно з попереднім роком. Поки додаткових зростань не очікується. Тому нині розмір виплати залежить від ступеня інвалідності та трудового стажу особи.

Мінімальний розмір таких пенсій наступний:

для осіб з інвалідністю І групи – 2 760 гривень;

– 2 760 гривень; для непрацюючих осіб з інвалідністю ІІ і ІІІ груп – 2 520 гривень;

– 2 520 гривень; для працюючих осіб з інвалідністю ІІ і ІІІ груп – 2 093 гривень.

А у кого тоді зростуть виплати

Влітку підвищення отримають пенсіонери, які досягнули певного віку. Така доплата нараховується автоматично і додається до основного розміру пенсії. При цьому, розмір надбавки за віком змінюється залежно від віку:

особи від 70 до 74 років включно мають доплату 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.