Які пенсії отримують прокурори в Україні

Колишні працівники прокуратури в Україні отримують доволі високі пенсії, якщо мають достатню кількість стажу. Вони також можуть отримувати пенсії по інвалідності або по втраті годувальника.

Пенсія за вислугу років

Працівники прокуратури, які на момент звернення мають не менше 25 років вислуги, з яких щонайменше 15 років на посаді прокурора, мають право на пенсію за вислугу років незалежно від віку, повідомляє ПФУ.

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Розмір пенсії визначається відповідно до частин другої – п’ятої статті 86 Закону і становить 60% їхньої місячної заробітної плати.

Пенсія призначається після досягнення 57 років для чоловіків і 55 років для жінок у таких випадках:

якщо є 15 років стажу на посадах прокурорів, але загальний стаж роботи становить 35 років для чоловіків;

якщо є 15 років стажу на посадах прокурорів, але загальний стаж роботи становить 30 років для жінок.

Важливо! Розмір пенсії розраховується пропорційно кількості повних років роботи на прокурорських посадах.

Пенсія по інвалідності

Прокурорам, які визнані особами з інвалідністю I або II групи, призначається пенсія по інвалідності в розмірі 60% від їхньої місячної заробітної плати, за умови, що стаж роботи в органах прокуратури становить не менше 10 років.

Для оформлення виплат необхідно подати документи рекомендованим листом поштою або через сайт Пенсійного фонду України. Якщо особа є недієздатною, поданням документів може зайнятися її законний представник.

Зауважте! Документи подаються в тих випадках, коли в інформаційних системах, визначених Постановою № 681, відсутні потрібні відомості або зафіксовані розбіжності.

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника

Пенсія призначається непрацездатним членам сім’ї прокурора або слідчого, які перебували на його утриманні, якщо померлий годувальник мав стаж роботи в органах прокуратури не менше 10 років.

Розмір пенсії у разі втрати годувальника розраховується на основі його заробітної плати: