Какие пенсии получают прокуроры в Украине

Бывшие работники прокуратуры в Украине получают довольно высокие пенсии, если имеют достаточное количество стажа. Они также могут получать пенсии по инвалидности или по потере кормильца.

Пенсия за выслугу лет

Работники прокуратуры, которые на момент обращения имеют не менее 25 лет выслуги, из которых не менее 15 лет в должности прокурора, имеют право на пенсию за выслугу лет независимо от возраста, сообщает ПФУ.

Читайте также Надо ли будет пенсионерам проходить идентификацию в 2025 году

Размер пенсии определяется в соответствии с частями второй – пятой статьи 86 Закона и составляет 60% их месячной заработной платы.

Пенсия назначается по достижении 57 лет для мужчин и 55 лет для женщин в следующих случаях:

если есть 15 лет стажа на должностях прокуроров, но общий стаж работы составляет 35 лет для мужчин;

если есть 15 лет стажа на должностях прокуроров, но общий стаж работы составляет 30 лет для женщин.

Важно! Размер пенсии рассчитывается пропорционально количеству полных лет работы на прокурорских должностях.

Пенсия по инвалидности

Прокурорам, которые признаны лицами с инвалидностью I или II группы, назначается пенсия по инвалидности в размере 60% от их месячной заработной платы, при условии, что стаж работы в органах прокуратуры составляет не менее 10 лет.

Для оформления выплат необходимо подать документы заказным письмом по почте или через сайт Пенсионного фонда Украины. Если лицо является недееспособным, подачей документов может заняться его законный представитель.

Обратите внимание! Документы подаются в тех случаях, когда в информационных системах, определенных Постановлением № 681, отсутствуют нужные сведения или зафиксированы расхождения.

Пенсия в связи с потерей кормильца

Пенсия назначается нетрудоспособным членам семьи прокурора или следователя, которые находились на его иждивении, если умерший кормилец имел стаж работы в органах прокуратуры не менее 10 лет.

Размер пенсии по случаю потери кормильца рассчитывается на основе его заработной платы: