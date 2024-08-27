Заплатили більше: ПФУ збільшили видатки на пенсії

Пенсійний фонд завершив виплату пенсій за серпень. Цього місяця він заплатив 63,5 мільярда гривень.

Видатки на пенсію у серпні

Сума видатків ПФУ на пенсії зросла порівняно з минулими місяцями:

Читайте також Чи є доплата до пенсії після 65 років

липень – 62,4 мільярда гривень;

в червні – 62,3 мільярда гривень;

у травні – 60,9 мільярда гривень;

у квітні – 60,5 мільярда гривень.

В серпні через АТ "Укрпошта" пенсіонерами було отримано 9,8 мільярда гривень, а інші 53,7 мільярда гривень видано через уповноважені банки.

Також ПФУ профінансувало: