Видатки на пенсію у серпні
Сума видатків ПФУ на пенсії зросла порівняно з минулими місяцями:
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- липень – 62,4 мільярда гривень;
- в червні – 62,3 мільярда гривень;
- у травні – 60,9 мільярда гривень;
- у квітні – 60,5 мільярда гривень.
В серпні через АТ "Укрпошта" пенсіонерами було отримано 9,8 мільярда гривень, а інші 53,7 мільярда гривень видано через уповноважені банки.
Також ПФУ профінансувало:
- на виплату житлових субсидій та пільг – 1,336 мільярда гривень,
- на страхові виплати – 2,433 мільярда гривень,
- в тому числі на оплату лікарняних – 1,272 мільярда гривень.