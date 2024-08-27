Видатки на пенсію у серпні

Сума видатків ПФУ на пенсії зросла порівняно з минулими місяцями:

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  • липень – 62,4 мільярда гривень;
  • в червні – 62,3 мільярда гривень;
  • у травні – 60,9 мільярда гривень;
  • у квітні – 60,5 мільярда гривень.

В серпні через АТ "Укрпошта" пенсіонерами було отримано 9,8 мільярда гривень, а інші 53,7 мільярда гривень видано через уповноважені банки.

Також ПФУ профінансувало:

  • на виплату житлових субсидій та пільг – 1,336 мільярда гривень,
  • на страхові виплати – 2,433 мільярда гривень,
  • в тому числі на оплату лікарняних – 1,272 мільярда гривень.