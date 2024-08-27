Расходы на пенсию в августе

Сумма расходов ПФУ на пенсии выросла по сравнению с прошлыми месяцами:

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июль – 62,4 миллиарда гривен;

в июне – 62,3 миллиарда гривен;

в мае – 60,9 миллиарда гривен;

в апреле – 60,5 миллиарда гривен.

В августе через АО "Укрпочта" пенсионерами было получено 9,8 миллиарда гривен, а остальные 53,7 миллиарда гривен выдано через уполномоченные банки.

Также ПФУ профинансировало: