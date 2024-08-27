Расходы на пенсию в августе
Сумма расходов ПФУ на пенсии выросла по сравнению с прошлыми месяцами:
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- июль – 62,4 миллиарда гривен;
- в июне – 62,3 миллиарда гривен;
- в мае – 60,9 миллиарда гривен;
- в апреле – 60,5 миллиарда гривен.
В августе через АО "Укрпочта" пенсионерами было получено 9,8 миллиарда гривен, а остальные 53,7 миллиарда гривен выдано через уполномоченные банки.
Также ПФУ профинансировало:
- на выплату жилищных субсидий и льгот – 1,336 миллиарда гривен,
- на страховые выплаты – 2,433 миллиарда гривен,
- в том числе на оплату больничных – 1,272 миллиарда гривен.