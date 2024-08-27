Надбавки к выплатам после 65 лет

Пенсионеры, которые наработали более 30 лет стажа до 65 лет, гарантированно будут получать не менее 40% от минимальной зарплаты.

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Напомним! Сейчас минимальная зарплата составляет 8 000 гривен, поэтому минимальная пенсия должна быть 3 200 гривен, хотя фактически составляет 3 370 гривен.

Однако, если лицо получает менее 40% от минимальной зарплаты, ей автоматически назначат доплату.

Доплаты по возрасту

Лица, достигшие 70 лет начинают получать доплаты по возрасту, размер которых со временем растет следующим образом: