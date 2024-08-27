Надбавки до виплат після 65 років
Пенсіонери, які напрацювали понад 30 років стажу до 65 років, гарантовано отримуватимуть не менше 40% від мінімальної зарплати.
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Нагадаємо! Нині мінімальна зарплата становить 8 000 гривень, тож мінімальна пенсія повинна бути 3 200 гривень, хоча фактично становить 3 370 гривень.
Проте, якщо особа отримує менш як 40% від мінімальної зарплатні, їй автоматично призначать доплату.
Доплати за віком
Особи, які досягнули 70 років починають отримувати доплати за віком, розмір яких з часом росте наступним чином:
- від 70 до 74 років – отримують додатково 300 гривень.
- від 75 до 79 років – отримують додатково 456 гривень.
- від 80 років – отримують додатково 570 гривень.