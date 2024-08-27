Надбавки до виплат після 65 років

Пенсіонери, які напрацювали понад 30 років стажу до 65 років, гарантовано отримуватимуть не менше 40% від мінімальної зарплати.

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Нагадаємо! Нині мінімальна зарплата становить 8 000 гривень, тож мінімальна пенсія повинна бути 3 200 гривень, хоча фактично становить 3 370 гривень.

Проте, якщо особа отримує менш як 40% від мінімальної зарплатні, їй автоматично призначать доплату.

Доплати за віком

Особи, які досягнули 70 років починають отримувати доплати за віком, розмір яких з часом росте наступним чином: