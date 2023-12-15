Ще треба дожити: кому декілька разів збільшать пенсію у 2024 році

Деяким українцям у 2024 році збільшать пенсію два рази. Це стосується лише тих, хто дожив до певного віку і має відповідний стаж.

У кого виросте пенсія

Уже з 1 січня 2024 року особи, які досягнули 65-річного віку та мають страховий стаж 30 років для жінок або 35 років для чоловіків, отримають підвищення пенсії.

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Річ у тому, що такі пенсіонери не можуть отримувати виплати менші за 40% від мінімальної зарплати, яка якраз і виросте на початку наступного року. Сума становитиме 7 100 гривень, тоді як мінімальна пенсія зросте до 2 840 гривень.

Нині мінімальна пенсія для 65-річних осіб з повним стажем становить 2 680 гривень (мінімальна зарплата 6 700 гривень).

Проте це ще не все – 1 липня 2024 року заплановане ще одне підвищення мінімальної зарплати до 8 тисяч гривень. Тобто мінімальна пенсія теж зросте до 3 200 гривень.

Вікові надбавки до пенсії

Пенсіонери, які досягнули певного віку мають право на щомісячні надбавки до виплат. Вон виглядають так:

особи віком від 70 до 74 років включно – 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Варто зауважити, що їх надають для людей, чия пенсія не перевищує 10 340,35 гривні. Доплати назначають автоматично з місяця, коли українець досягає певного віку.