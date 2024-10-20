Що буде з пенсіями та соцвиплатами у 2025 році

Наразі немає причин сумніватися, що фінансування соціальної сфери буде повністю забезпечене. Щобільше, з 1 липня 2025 року в Україні стартує пенсійна реформа з впровадженням накопичувальної системи.

Що буде із виплатами наступного року

Міністерство фінансів запевняє, що у 2025 році соціальні виплати будуть регулярно виплачуватися, оскільки це важлива частина державного бюджету. Про це сказав міністр фінансів Сергій Марченко під час брифінгу.

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Він зазначив, що зараз немає причин переживати, що соціальна сфера отримає недостатнє фінансування. Це питання є одним із пріоритетів у бюджеті поряд з витратами на оборону.

Цікаво! З липня українці почнуть робити обовʼязкові внески на свої особисті рахунки. За новою системою, пенсія становитиме 40% від зарплати при повному страховому стажі, що майже вдвічі більше, ніж зараз.

Зокрема, у проєкті державного бюджету на 2025 рік заплановано виділити 419,2 мільярда гривень для підтримки людей з низькими доходами. З цієї суми: