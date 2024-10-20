Что будет с выплатами в следующем году

Министерство финансов уверяет, что в 2025 году социальные выплаты будут регулярно выплачиваться, поскольку это важная часть государственного бюджета. Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко во время брифинга.

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Он отметил, что сейчас нет причин переживать, что социальная сфера получит недостаточное финансирование. Этот вопрос является одним из приоритетов в бюджете наряду с расходами на оборону.

Интересно! С июля украинцы начнут делать обязательные взносы на свои личные счета. По новой системе, пенсия составит 40% от зарплаты при полном страховом стаже, что почти вдвое больше, чем сейчас.

В частности, в проекте государственного бюджета на 2025 год запланировано выделить 419,2 миллиарда гривен для поддержки людей с низкими доходами. Из этой суммы: