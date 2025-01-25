Хто з українців має найвищі пенсії та чому вони в рази більші, ніж в інших пенсіонерів

Максимальна пенсія в Україні складає 10 прожиткових мінімумів, тобто 23 610 гривень. Однак, є категорії пенсіонерів, виплати яких не підпадають під загальне пенсійне законодавство.

Найвищі пенсії в Україні

Зокрема найвищі пенсії в Україні мають колишні судді. Наприклад, на Львівщині 145 колишніх суддів отримують довічне грошове забезпечення, передає 24 Канал з посиланням на YouTube-канал "Перший Західний".

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Начальниця Пенсійного фонду Львівської області Галина Недзельська повідомила, що середній розмір пенсії в суддів становить 112 тисяч гривень на місяць.

Для порівняння! станом на 1 січня 2024 року у Львівській області проживала 671 тисяча пенсіонерів. Щомісячні витрати на виплату пенсій в області становлять близько 3,6 мільярда гривень.

Чому суддівські пенсії такі високі

Пенсії суддів розраховуються за спеціальною формулою, яка враховує їхню зарплату та стаж. Мінімальна пенсія для судді становить 50% від його заробітної плати на момент виходу на пенсію.

За кожен додатковий рік стажу понад 20 років до пенсії додається ще 2%. Наприклад:

За 30 років стажу пенсія становить 70% зарплати.

За 40 років – максимально можливі 90%.

Зауважте! Судді, які вийшли у відставку, мають право на щомісячне довічне грошове утримання незалежно від віку. Це і пояснює значно вищі розміри їхніх пенсій порівняно з іншими категоріями громадян.

Максимальна пенсія в Україні

На сьогодні максимальна пенсія в Україні становить 23 610 гривень. Відповідно до законодавства, її розмір обмежений 10 прожитковими мінімумами для непрацездатних осіб.

Втім, є винятки. Деякі категорії громадян отримують спеціальні надбавки, що дозволяє їм перевищувати цей ліміт. До таких категорій належать: