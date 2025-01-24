Коли виходять на пенсію УБД
Учасники бойових дій можуть вийти на пенсію раніше: чоловіки – з 55 років за наявності 25 років страхового стажу, жінки – з 50 років за умови страхового стажу не менше 20 років, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Учасники бойових дій мають право на такі доплати до пенсії:
- Підвищення у розмірі 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (ст. 12 Закону № 3551).
- Цільова допомога на проживання в розмірі 40 гривень (Закон № 1603).
- Щомісячна адресна допомога до пенсії, якщо загальний розмір пенсійних виплат (з урахуванням усіх доплат) не перевищує 4 958 гривень (постанова КМУ № 656).
Як УБД оформити пенсію
Для оформлення пенсії учаснику бойових дій потрібно надати такі документи:
- Паспорт.
- Реєстраційний номер облікової картки платника податків.
- Трудову книжку або документи, що підтверджують стаж (зокрема документи про військову службу).
- Довідку про заробітну плату (грошове забезпечення) до грудня 2016 року, якщо інформація про заробіток відсутня у Реєстрі застрахованих осіб.
- Посвідчення учасника бойових дій.
- Довідку про участь у заходах із забезпечення оборони України у зв’язку з агресією російської федерації.
- Фото для оформлення пенсійного посвідчення.
Заяву на призначення чи перерахунок пенсії можна подати:
- через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України;
- особисто в будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду.
Зауважте! Перелік осіб, які мають статус учасників бойових дій, зазначений у статті 6 Закону України № 3551 від 22.10.1993.