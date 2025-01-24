Коли виходять на пенсію УБД

Учасники бойових дій можуть вийти на пенсію раніше: чоловіки – з 55 років за наявності 25 років страхового стажу, жінки – з 50 років за умови страхового стажу не менше 20 років, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Учасники бойових дій мають право на такі доплати до пенсії:

Підвищення у розмірі 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (ст. 12 Закону № 3551).

у розмірі 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (ст. 12 Закону № 3551). Цільова допомога на проживання в розмірі 40 гривень (Закон № 1603).

на проживання в розмірі 40 гривень (Закон № 1603). Щомісячна адресна допомога до пенсії, якщо загальний розмір пенсійних виплат (з урахуванням усіх доплат) не перевищує 4 958 гривень (постанова КМУ № 656).

Як УБД оформити пенсію

Для оформлення пенсії учаснику бойових дій потрібно надати такі документи:

Паспорт.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Трудову книжку або документи, що підтверджують стаж (зокрема документи про військову службу).

Довідку про заробітну плату (грошове забезпечення) до грудня 2016 року, якщо інформація про заробіток відсутня у Реєстрі застрахованих осіб.

Посвідчення учасника бойових дій.

Довідку про участь у заходах із забезпечення оборони України у зв’язку з агресією російської федерації.

Фото для оформлення пенсійного посвідчення.

Заяву на призначення чи перерахунок пенсії можна подати:

через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України;

особисто в будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду.

Зауважте! Перелік осіб, які мають статус учасників бойових дій, зазначений у статті 6 Закону України № 3551 від 22.10.1993.