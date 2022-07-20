Кому в Україні підвищили пенсії на 3 тисячі: озвучено цифри
Джерело:Урядовий портал
В Україні продовжують підвищувати пенсії. Одна з категорій населення тепер зможе отримувати значно більше коштів від держави. Дізнайтесь, чиї виплати зросли практично удвічі.
Попри запровадження воєнного стану, в Україні продовжують вчасно отримувати виплати від держави. Раніше ми розповідали, у кого та на скільки зросли пенсії у липні.
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Пенсії військових суттєво зросли
Від початку 2022 року пенсії для українських військових зросли на 3 тисячі гривень. Тепер вони розраховують на те, що отримуватимуть від держави майже 8,9 тисячі гривень. Якщо говорити про підвищення виплат у відсотках, то вони зросли на 53.Це цікаво! Зауважимо, що у середньому пенсії у липні підвищились усього на 45,4 гривні.
Додамо, що напередодні Верховна Рада збільшила видатки на пенсії, а також соціальні виплати. Найбільше коштів передбачили саме для вимушеного переміщених осіб. 14 липня Марина Лазебна, яка вже є колишньою міністеркою соціальної політики, підкреслила про зростання статті витрат. Мовиться про 73,8 мільярда гривень.
Крім того, вона наголосила на тому, що наразі наша держава має кошти, передбачені на субсидії. Адже в уряді прекрасно розуміють, що невдовзі розпочнеться опалювальний сезон, а отже необхідно буде фінансово допомагати соціально вразливим верствам населення.
Українцям цьогоріч ще підвищуватимуть пенсії
Водночас вона нагадала про збільшення мінімальної пенсії. Вона зростатиме у кілька етапів. Один із них був у липні:
- 1 липня – 2 027 гривень;
- 1 жовтня 2 680 гривень; 3 000 гривень;
- 1 грудня 2 093 гривні; 2 500 гривень.
Зауважимо, що середня пенсія в Україні станом на 1 липня становить 4 437 гривень. Якщо порівнювати з аналогічним періодом 2021 року, то вона зросла майже на 660 гривень.
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