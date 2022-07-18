У Пенсійному фонді України зазначили, що перерахунок відбувався автоматично. Пенсії зросли у 4,8 мільйона осіб.

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Середній розмір пенсії становить майже 4 500 гривень

Виплату перерахованих пенсій розпочали з 4 липня. Середній розмір пенсії станом на 1 липня цього року складає 4 437 гривень. Це майже на 660 гривень більше в порівнянні з 2021 роком.

Значно зросли військові пенсії. Середній розмір за рік збільшився на понад 3 тисячі гривень. Сума становить 8 900 гривень.

На пенсійні виплати спрямували понад 30 мільярдів гривень

Станом на 14 липня на пенсійні виплати держава спрямувала 30,3 мільярда гривень, серед них:

8,9 млрд грн — на виплату пенсій через Укрпошту;

21,4 млрд грн — через уповноважені банки.

Укрпошта повідомляє, що вже доставила 58,7% профінансованої суми за липень.

Загалом у липні надано 343 тисячі пенсійних послуг людям, які звернулися до Пенсійного фонду України.

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